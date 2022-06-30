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За добу окупанти обстріляли на Донеччині житлові будинки, підприємства, автівку швидкої. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТО

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Окупанти обстріляли 10 населених пунктів, вбили та поранили мирних мешканців. Зруйновано та пошкоджено 13 житлових будинків, м’ясокомбінат, коксохімічний завод, автомобіль швидкої допомоги, гаражі, лінію електромереж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

За добу окупанти обстріляли на Донеччині житлові будинки, підприємства, автівку швидкої. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 01

"Під обстрілами перебували міста Авдіївка, Слов’янськ, Красногорівка, Бахмут, Часів Яр, Соледар, села Первомайське, Новомиколаївка, Сидорове, Берестове. Росіяни били авіацією, артилерією, реактивними системами залпового вогню "Град" і "Ураган", - йдеться у повідомленні.

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За добу окупанти обстріляли на Донеччині житлові будинки, підприємства, автівку швидкої. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 02

Загалом зафіксовано 19 ударів по Донеччині. Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів.


За добу окупанти обстріляли на Донеччині житлові будинки, підприємства, автівку швидкої. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 03

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За добу окупанти обстріляли на Донеччині житлові будинки, підприємства, автівку швидкої. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 04
За добу окупанти обстріляли на Донеччині житлові будинки, підприємства, автівку швидкої. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 05
За добу окупанти обстріляли на Донеччині житлові будинки, підприємства, автівку швидкої. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 06

За добу окупанти обстріляли на Донеччині житлові будинки, підприємства, автівку швидкої. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 07
За добу окупанти обстріляли на Донеччині житлові будинки, підприємства, автівку швидкої. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 08

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За добу окупанти обстріляли на Донеччині житлові будинки, підприємства, автівку швидкої. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 09
За добу окупанти обстріляли на Донеччині житлові будинки, підприємства, автівку швидкої. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 10

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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