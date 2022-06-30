За добу окупанти обстріляли на Донеччині житлові будинки, підприємства, автівку швидкої. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТО
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Окупанти обстріляли 10 населених пунктів, вбили та поранили мирних мешканців. Зруйновано та пошкоджено 13 житлових будинків, м’ясокомбінат, коксохімічний завод, автомобіль швидкої допомоги, гаражі, лінію електромереж.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.
"Під обстрілами перебували міста Авдіївка, Слов’янськ, Красногорівка, Бахмут, Часів Яр, Соледар, села Первомайське, Новомиколаївка, Сидорове, Берестове. Росіяни били авіацією, артилерією, реактивними системами залпового вогню "Град" і "Ураган", - йдеться у повідомленні.
Загалом зафіксовано 19 ударів по Донеччині. Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.