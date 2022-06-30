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Якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, результати будуть руйнівними для світу, - Кличко на саміті Альянсу. ФОТОрепортаж

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У разі перемоги Путіна, наслідки будуть руйнівними для демократичного світу, тому потрібна максимальна підтримка України зброєю.

Про це Віталій Кличко заявив на саміті НАТО під час панельної дискусії "Погляд з Києва", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми дозволимо путіну перемогти в Україні, результати будуть жахливими не тільки для нашої країни. Вони будуть також руйнівними і для НАТО та демократичного світу. Це потрібно розуміти. Я хотів би ще раз підкреслити, що сьогодні - час діяти. Надавати Україні допомогу. Найголовніше - високоякісною ефективною зброєю. Але також важлива допомога економічна, з кібербезпеки та інформаційна", – сказав Віталій Кличко під час дискусії на саміті НАТО в Мадриді.

Він зазначив, що пакет допомоги, який НАТО ухвалила для України, - важлива підтримка для нашої держави і сигнал про подальшу співпрацю та перспективу розвитку відносин з Альянсом.

Кличко підкреслив, що визначення росії найбільшою загрозою безпеці, миру та стабільності в євроатлантичному регіоні в новій стратегічній концепції Альянсу є об‘єктивним.

Також відбулися зустрічі братів Кличків з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем‘єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та канцлером Австрії Карлом Нехаммером.

Нагадаємо, з 28 по 30 червня у Мадриді відбувається саміт НАТО.

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Якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, результати будуть руйнівними для світу, - Кличко на саміті Альянсу 01
Якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, результати будуть руйнівними для світу, - Кличко на саміті Альянсу 02
Якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, результати будуть руйнівними для світу, - Кличко на саміті Альянсу 03

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Значить, Порох не став публічно світити себе в Мадриді, цим зайнявся його політичний союзник Віталій Кличко з братом.
    І те добре.
  • Amber
    Віталій і Володимир Клічки - це наша гордість , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️‼️
  • olele
    «Проект» изучил 196 выступлений представителя Минобороны РФ генерала Игоря Конашенкова - все брифинги с первого дня войны и до 26 июня - и пришел к выводу https://t.me/proektproekt/747 , что «Минобороны врет о победах в Украине».

    «Главное впечатление: данные берутся из ниоткуда - пресс-секретарь отчитывается о захвате одних и тех же городов и сел и постоянно путается в цифрах потерь "врага". Более того, когда мы сложили все данные Конашенкова, выяснилось, что Россия уже уничтожила больше техники, чем есть у Украины, даже с учетом западных поставок», - говорится в исследовании.
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