У Запорізькій області окупанти знищують приватні будинки та навчальні заклади, - ОВА. ФОТО

За минулу добу до поліції надійшло 13 заяв від жителів Оріхівської тергромади про наслідки ворожого обстрілу. Інформації щодо травмованих не надходило.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Громадяни повідомили про зруйновані будівлі у місті та прилеглих селах. Внаслідок збройної атаки в усіх житлових будинках вибиті вікна та двері, пошкоджено шиферне покриття на дахах та фасади будівель, зруйновано дворову територію. У деякі будинки ракети влучили прямо в дахи, від чого відбулося займання, вигоріло майже усе майно та меблі.

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Зазнали ушкоджень й квартири мешканців Оріхова. В них потрощило вікна, балкони, фасади будівель та усе майно, яке знаходилося у приміщеннях. Окрім цього мешканці Оріхова повідомили поліцейським про зруйновані навчальні та дошкільні заклади. На території школи пошкоджено подвір’я, понад 20 вікон у приміщенні учбового корпусу, а також тепломережа та водопровід. У дитячих садочках – вибиті вікна, зруйновані стіни, двері, дах та майно закладів. Згоріла котельня саду та дворова територія", - йдеться у повідомленні.

У ОВА додають, що жителі селищ Мирного та Преображенки Пологівського району також повідомили про зруйновані домівки.

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"На одне із подвір’їв впала ракета, яка нанесла значних матеріальних збитків господарям. В результаті – значних руйнацій зазнав будинок і прилеглі господарчі споруди. В іншому дворі від уламків розірваних снарядів пошкоджене підвальне приміщення та літня кухня, майже завалена стеля будинку", - йдеться у звіті.





