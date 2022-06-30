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24 лютого вдалося евакуювати єдиний екземпляр САУ "Богдана", вона згодом допомогла звільнити острів Зміїний, - Пашинський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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За 1,5 місяця до початку повномасштабного вторгнення РФ завершилися випробування САУ "Богдана".

Про це у Facebook повідомив голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у 2016 році з'явилась українська та одночасно "натівська" САУ "Богдана".

"У 2018 році "Богдана" вперше пройшла парадом. В 2019 році вона була готова до державних випробувань. Але ворог, який ніколи не міг зламати український дух та наших козаків у чесному двобої, як завжди вдався до підступу та хитрості.

Росіяни, розуміючи, яку загрозу несе для них "Богдана", через свою агентуру, почали розповсюджувати свою пропаганду. Начебто "Богдана" - це фейк, корупція, проект, який приречений. Ствол розірве, автомату заряджання немає! Російськи фашисти напряму корумпували українських посадовців. І з 2019 по 2021 рік "Богдана" боролася не з окупантами, а за власне виживання проти посадовців Міністерства оборони та Генштабу.

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Ситуація змінилася тільки в 2021, коли Валерій Залужний та Олексій Резніков очолили український сектор оборони!" - розповів Пашинський.

Випробування САУ розпочались восени 2021 року та завершилися за 1,5 місяця до початку повномасштабного вторгнення.

"24-го лютого, відразу після перших вибухів, нам вдалося евакуювати єдиний екземпляр "Богдани" та відправити її на бойову роботу.

Останні 10 днів "Богдана" приймала участь в унікальній спецоперації по звільненню острова "Зміїний". Саме "Богдана", разом з артилерією, яку надали нам західні партнери, та іншими видами озброєння, наносила удари по острову! Показала себе достойно, не гірше, ніж натівська артилерія! Знищила ворожий "Панцир" та інші зразки озброєння!" - наголосив він.

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24 лютого вдалося евакуювати єдиний екземпляр САУ Богдана, вона згодом допомогла звільнити острів Зміїний, - Пашинський 01
24 лютого вдалося евакуювати єдиний екземпляр САУ Богдана, вона згодом допомогла звільнити острів Зміїний, - Пашинський 02
24 лютого вдалося евакуювати єдиний екземпляр САУ Богдана, вона згодом допомогла звільнити острів Зміїний, - Пашинський 03

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Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Начебто "Богдана" - це фейк, корупція, проект, який приречений. Ствол розірве, автомату заряджання немає! Російськи фашисти напряму корумпували українських посадовців. І з 2019 по 2021 рік "Богдана" боролася не з окупантами, а за власне виживання проти посадовців Міністерства оборони та Генштабу, список всех этих хероев в студию поименно, или опоздал и с ними поступили по законам военного времени?
  • semen 965e423c
    Вдумайтесь! Украинская САУ "Богдана" лупит активно-реактивним снарядом на 45-60 км. Сколько жизней украинских солдатских могла спасти "Богдана", если бы клоун не закатал все деньги в асфальт.
  • 18c49ed2
    Кто мешал барыге Боневтику не бабло в карманы рассовывать на большом воровстве, а передать эти деньги на производство современного оружия, разработанного при Порохе?. Чтобы поставить уже испытанные образцы в серию и произвести их намного больше. Времени было ведь три года.

    И закрой-ка свой поганый рот. При всей моей личной неприязни к Пашинскому, именно благодаря ему, гендиректору "Луча" и ребятам вокруг него в первые дни были спасены ракеты "Вильха", "Вильха М", "Нептун", экспортные комплексы "Стугна" и САУ "Богдана". А потом это оружие успешно уничтожало орков и сыграло большую роль в защите Киева, Николаева и Одессы.
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