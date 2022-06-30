Новини Фото

Арештовано корпоративні права турагенції TUI, її кінцевий бенефіціар Мордашов має зв'язки з російською верхівкою, - СБУ. ФОТОрепортаж

6 35616
Арештовано корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій, кінцевим бенефіціаром якої є російський мільярдер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора. У бізнес-колах рф цього чоловіка називають "железным мальчиком". Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2016 році бізнесмен отримав від Путіна відзнаку "За благодеяние".

За даними з відкритих джерел, йдеться про Олексія Мордашова та туристичну агенцію TUI.

Арештовано корпоративні права турагенції TUI, її кінцевий бенефіціар Мордашов має звязки з російською верхівкою, - СБУ 01

Наразі, за рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:

- корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн. грн
- кошти у розмірі понад 3 млн. грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.

Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Читайте: "Газпром" вирішив не виплачувати дивіденди. Його акції після цього впали на 30%

Арештовано корпоративні права турагенції TUI, її кінцевий бенефіціар Мордашов має звязки з російською верхівкою, - СБУ 02
Арештовано корпоративні права турагенції TUI, її кінцевий бенефіціар Мордашов має звязки з російською верхівкою, - СБУ 03
Арештовано корпоративні права турагенції TUI, її кінцевий бенефіціар Мордашов має звязки з російською верхівкою, - СБУ 04

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Тонка червона лінія
    А корпоративні права ПрАТа, бенефіціаром якого є фігурант справи про перешкоджання діяльності ЗСУ шляхом привласнення 10 гелікоптерів НГУ, вже арештували, чи знову буде "ето совсєм другоє" ?
  • Valeriy Wrx
    Мордашов же...
  • Oleksandr Pohribnyi
    А коли вже, нарешті, доберуться до БЕНІфіціара?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини