Арештовано корпоративні права турагенції TUI, її кінцевий бенефіціар Мордашов має зв'язки з російською верхівкою, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора. У бізнес-колах рф цього чоловіка називають "железным мальчиком". Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у 2016 році бізнесмен отримав від Путіна відзнаку "За благодеяние".
За даними з відкритих джерел, йдеться про Олексія Мордашова та туристичну агенцію TUI.
Наразі, за рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:
- корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн. грн
- кошти у розмірі понад 3 млн. грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.
Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).