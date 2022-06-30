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ЄСПЛ наказав Росії не допустити страти військовополонених громадян Великої Британії Асліна та Піннера. ДОКУМЕНТ

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Російська Федерація має забезпечити, аби смертна кара, до якої в полоні засудили добровольців ЗСУ Ейдена Асліна та Шона Піннера, не була виконана.

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ, передає Цензор.НЕТ.

Такі термінові заходи ЄСПЛ ухвалив у межах справ "Піннер проти Росії та України" та "Аслін проти Росії та України".

Європейський суд постановив, що уряд РФ має забезпечити, аби смертна кара не була виконана, забезпечити належні умови утримання громадян Великої Британії та надати їм необхідну медичну допомогу та ліки. Суд також наказав уряду України забезпечити, наскільки це можливо, дотримання прав британців.

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ЄСПЛ наказав Росії не допустити страти військовополонених громадян Великої Британії Асліна та Піннера 01
ЄСПЛ наказав Росії не допустити страти військовополонених громадян Великої Британії Асліна та Піннера 02

Нагадаємо, громадяни Великої Британії Ейден Аслін та Шон Піннер потрапили в полон в Маріуполі в середині квітня, громадянин Марокко Брагім Саадун - 12 березня у Волновасі.

9 червня "верховний суд "ДНР" засудив полонених іноземців до страти. Колаборанти дали місяць на оскарження.

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Топ коментарі

  • Николай Нестор Нагорняк
    ЄСПЛ наказав Росії - так в заголовку, а повідомленні "Європейський суд постановив, що уряд РФ має забезпечити, аби смертна кара не була виконана, забезпечити належні умови утримання громадян Великої Британії та надати їм необхідну медичну допомогу та ліки. Суд також наказав уряду України забезпечити, наскільки це можливо, дотримання прав британців".

    Цензору НЕТ все ж треба було б мати уважного редактора
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    А може краще б суд присудив масований удар "Томагавками" по смердючому кремлю? Так,на мій погляд,було б набагато дієвіше...
  • Велемир
    Якщо вони їх розстріляють, то іноземці, які воюють за нас, мають повне право розстрілювать всіх кацапів яких вони візьмуть в полон.
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