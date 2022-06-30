Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

Рашисти завдали ракетних ударів по Херсонщині. Зруйновані будівлі ферми та пошкоджена сільгосптехніка. ФОТО

5 5246
Поліція відкрила кримінальне провадження щодо обстрілу російською армією смт Нововоронцовка Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Херсонської області.

Рашисти завдали ракетних ударів по Херсонщині. Зруйновані будівлі ферми та пошкоджена сільгосптехніка 01

"Вчора, 29 червня, російська армія завдала ракетних ударів по смт Нововоронцовка Бериславського району Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки зруйновані господарчі будівлі на території ферми, пошкоджено дороговартісну сільськогосподарську техніку. На щастя, жертв серед цивільного населення немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ звільнили село Потьомкине на Херсонщині. ВIДЕО

Рашисти завдали ракетних ударів по Херсонщині. Зруйновані будівлі ферми та пошкоджена сільгосптехніка 02

На місці працювали співробітники поліції, зібрали речові докази воєнного злочину, опитали місцевих жителів, нині встановлюється сума збитків, завданих громаді, адже сільськогосподарську техніку люди використовували для посівної, тепер під питанням збір врожаю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни відбили ворожу гелікоптерну атаку на Херсонщині, - ОК "Південь"

Рашисти завдали ракетних ударів по Херсонщині. Зруйновані будівлі ферми та пошкоджена сільгосптехніка 03

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Рашисти завдали ракетних ударів по Херсонщині. Зруйновані будівлі ферми та пошкоджена сільгосптехніка 04

ТОП-новини

всі новини