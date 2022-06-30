Під завалами ТЦ в Кременчуці виявили ще 5 фрагментів тіл. ФОТОрепортаж

Рятувальники продовжують знаходити фрагменти тіл під завалами торгівельного центра "Амстор" у Кременчуці, в який влучила російська ракета.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 15:20, на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ "Амстор", додатково виявлено 5 фрагментів тіл. Всього з початку робіт виявлено 22 фрагменти тіл", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що 27 червня росіяни нанесли ракетний удар по торговельному центрв "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 29 червня відомо про 18 загиблих українців та 65 постраждалих. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.











