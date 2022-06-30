В бою з російськими окупантами загинув Ярослав Шаманов (Шерман). ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На сторінці Шермана у Facebook люди вшановують його пам'ять та публікують світлини з українським захисником.
Володимир Савельєв оприлюднив витяг з рапорту командира одного з підрозділів: "Командир 3 роти в/ч А7296 капітан ШАМАНОВ Я.В. надав неоціненну допомогу під час бою та евакуації мобільної групи ХОБІТ. ... Впродовж наступних годин бою капітан ШАМАНОВ Я.В. брав участь в плануванні та організації вогневого ураження противника, що дозволило відволікти увагу противника від групи ХОБІТ, яка виходила з пораненим з позиції В….
Близько 12:30 почався стрілецькій бій з ворогом, під час якого капітан ШАМАНОВ Я.В. координував дії підрозділів в/ч А…. з визначеним підрозділом".
"Загинув справжній воїн, піхотинець, офіцер, патріот своєї країни... Двоє діточок лишилися без батька", - пише Євген Білий.
Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Ярославом Шамановим у 2017 році.