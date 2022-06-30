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Канада надасть ЗСУ броньовані машини та камери для безпілотників, - Резніков

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Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив інформацію про нові поставки озброєння з Канади.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері. 

Резніков зазначив: "Чудові новини з Канади. Важливе для України оголошення Збройних Сил щодо подальших поставок важливих засобів – броньованих машин бойової підтримки та камер безпілотників. Вирішальне значення для нашої здатності протистояти агресору. Дякую, Аніта Ананд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада надіслала Україні гаубиці М-777, - міністр оборони Ананд

Канада надасть ЗСУ броньовані машини та камери для безпілотників, - Резніков 01

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Канада надасть ЗСУ Броньовані машини та камери для безпілотників

    ...а Гаага надасть камери для рашистів...
  • Igor Makan
    Газ тепер дорогий. Просто повісимо. Догори ногами. За яйця
  • Olena Lynch
    Дякуємо Канаді, Дякуємо українській діаспорі там, Дякуємо Трюдо за те, що не залишили Україну без допомоги. А наш боневтiк все пикою торгує по всьому світу і видосики записує. Своєї зброї не наробив тепер випрошує чужу.
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