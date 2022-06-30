Канада надасть ЗСУ броньовані машини та камери для безпілотників, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив інформацію про нові поставки озброєння з Канади.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

Резніков зазначив: "Чудові новини з Канади. Важливе для України оголошення Збройних Сил щодо подальших поставок важливих засобів – броньованих машин бойової підтримки та камер безпілотників. Вирішальне значення для нашої здатності протистояти агресору. Дякую, Аніта Ананд".





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