Канада надасть ЗСУ броньовані машини та камери для безпілотників, - Резніков
4 59816
Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив інформацію про нові поставки озброєння з Канади.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.
Резніков зазначив: "Чудові новини з Канади. Важливе для України оголошення Збройних Сил щодо подальших поставок важливих засобів – броньованих машин бойової підтримки та камер безпілотників. Вирішальне значення для нашої здатності протистояти агресору. Дякую, Аніта Ананд".