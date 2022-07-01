Унаслідок влучання ворожої ракети в 9-поверхівку на Одещині загинуло 14 осіб, постраждало 30, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі ДСНС.

"1 липня близько 01:00 у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв", - йдеться в повідомленні.

Станом на 06:00 загинуло 14 осіб та постраждало 30 осіб (з них 3 дитини). Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 7 осіб (з них 3 дитини). Роботи тривають.

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