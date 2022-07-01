Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини, найбільше "прильотів" в Авдіївці. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Є загиблі та поранені

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, росіяни вдарили ракетами Х-22, ЗРК "С-300", артилерією, реактивними системами " Град" і "Ураган". Поліцейські вилучили докази злочинів РФ.

"Ворог поцілив у міста Авдіївка, Бахмут, Селидове, Слов’янськ, Сіверськ, Українськ, смт Гостре та Нью-Йорк, села Георгіївка, Маяки, Карлівка, Тоненьке. Загалом зафіксовано 19 ударів по Донеччині, найбільше "прильотів" - в Авдіївці", - йдеться у повідомленні.

Руйнувань зазнали 44 цивільних об’єкти – 28 житлових будинків, з них 5 багатоквартирних, школа, коксохімічний завод, збагачувальна фабрика, гуртожиток, будинок культури, кафе, гаражі.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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