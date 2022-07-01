СБУ розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об’єктів в Одеській області, - Баканов. ФОТОрепортаж

СБУ невідкладно розпочала розслідування ракетного обстрілу цивільних об’єктів в Одеській області – наразі на місці воєнного злочину окупантів уже працюють слідчі Служби безпеки.

Про це повідомив Голова СБУ Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.

Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Ракетний удар окупанти завдали вночі літаками стратегічної авіації "Ту-22" – ворог вдарив трьома ракетами Х-22 по дев'ятиповерховому житловому будинку та двом базам відпочинку у Білгород-Дністровському районі.

Вже підтверджено загибель щонайменше 19 людей. Серед них – дві дитини. Госпіталізовано 38 людей, з яких – шість дітей та вагітна жінка. Одна дитина, яку дістали з-під завалів, перебуває в комі. Ще 8 звернулися за медичною допомогою. З-під завалів врятовано 8 людей.

У багатоквартирному будинку повністю зруйновано цілий під’їзд. Рятувальні роботи тривають.

"Окупанти не можуть перемогти на полі бою, тож вдаються до підлого вбивства мирного населення. Після того, як ворога вибили з острова Зміїний, він вирішив відповісти цинічним обстрілом цивільних об’єктів. Цим самим Росія вкотре підтвердила статус країни-терориста. Для неї база відпочинку – така ж ціль, як і військова база. Мета РФ – буквальне знищення України та наших громадян. Та ми докладемо максимум зусиль, аби всі причетні до цього кричущого воєнного злочину понесли найсуворіше покарання – встановимо не тільки тих, хто здійснював постріли, а й конкретних осіб, які віддали наказ", - заявив Баканов.

СБУ висловлює співчуття рідним та близьким загиблих і разом з усією країною молиться за одужання поранених.

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