Стимул до жестів доброї волі. ФОТОжаби про втечу залишків російського гарнізону зі Зміїного
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Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вивела гарнізон з острову Зміїний, назвавши це "кроком доброї волі"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни пішли із острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не як "жест доброї волі", - розвідка Великої Британії
Читайте на "Цензор.НЕТ": Операція по звільненню Зміїного ще не завершена, - ОК "Південь"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміїний звільнили за допомогою САУ "Богдана", - Залужний. ВIДЕО
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