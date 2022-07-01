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Стимул до жестів доброї волі. ФОТОжаби про втечу залишків російського гарнізону зі Зміїного

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Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Стимул до жестів доброї волі. ФОТОжаби про втечу залишків російського гарнізону зі Зміїного 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вивела гарнізон з острову Зміїний, назвавши це "кроком доброї волі"

Стимул до жестів доброї волі. ФОТОжаби про втечу залишків російського гарнізону зі Зміїного 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни пішли із острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не як "жест доброї волі", - розвідка Великої Британії

Стимул до жестів доброї волі. ФОТОжаби про втечу залишків російського гарнізону зі Зміїного 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операція по звільненню Зміїного ще не завершена, - ОК "Південь"

Стимул до жестів доброї волі. ФОТОжаби про втечу залишків російського гарнізону зі Зміїного 04

Стимул до жестів доброї волі. ФОТОжаби про втечу залишків російського гарнізону зі Зміїного 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміїний звільнили за допомогою САУ "Богдана", - Залужний. ВIДЕО

Стимул до жестів доброї волі. ФОТОжаби про втечу залишків російського гарнізону зі Зміїного 06

Стимул до жестів доброї волі. ФОТОжаби про втечу залишків російського гарнізону зі Зміїного 07

Стимул до жестів доброї волі. ФОТОжаби про втечу залишків російського гарнізону зі Зміїного 08

Стимул до жестів доброї волі. ФОТОжаби про втечу залишків російського гарнізону зі Зміїного 09

Стимул до жестів доброї волі. ФОТОжаби про втечу залишків російського гарнізону зі Зміїного 10

Стимул до жестів доброї волі. ФОТОжаби про втечу залишків російського гарнізону зі Зміїного 11

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Топ коментарі

  • Andy S 89bd7d80
    Вот так выглядит настоящий "жест доброй воли":

  • MausMike
    Багато "доброй воли".
  • Вася Шевченко f77d76ba
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