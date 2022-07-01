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Російський балкер завантажується в окупованому Севастополі краденим українським зерном. ФОТО

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Російський балкер "Матрос Позынич" зайшов сьогодні у Севастопольську бухту і пришвартувався біля зернового термінала для завантаження краденим українським зерном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Російський балкер завантажується в окупованому Севастополі краденим українським зерном 01

Вранці біля причалу зернового термінала, де відбувається завантаження вивезеного з окупованих територій Півдня України зерна, не було пришвартованих суден.

Близько опівдня балкер стояв на північному заході від входу в Севастопольську бухту, чекаючи на дозвіл на захід. Офіційно російське міністерство оборони ще до 24 лютого закрило судноплавство для цивільних суден уздовж усього західного узбережжя Криму.

Російський балкер завантажується в окупованому Севастополі краденим українським зерном 02

Близько 14:00 балкер пройшов бонові ворота на вході в бухту і близько 14:30 за допомогою трьох портових буксирів пришвартувався біля зернового термінала "Авліта" в Доковій бухті.

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Продукція, що вантажиться в порту окупованого Севастополя, належить Україні – стверджують у Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Одне із суден, згідно із супутниковим знімком, після виходу із Севастополя було помічено в сирійському порту міста Латакія, де з нього розвантажували українське зерно.

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Ну а що? Гарна новина - У Японському морі згоріло моzкальське корито «ангара», на борту якого знаходилося 570 легкових автомобілів. Кажуть декілька днів палало.Екіпаж начебто встигли евакуювати
    Повідомляється, що японці відмовилися його гасити.

    Ось така вона, Японія, уміє додати настрою!
  • Garry Grant
    Судя по тому чем обычно обзывают кацапы свои предметы,то матрос позынич был алкоголиком,тунеядцем,бездельником и мародёром. Соответственно и калоше под его кликухой ничего хорошего не предстоит.
  • Sav UA
    це жест добрай волі.
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