Російський балкер завантажується в окупованому Севастополі краденим українським зерном. ФОТО

Російський балкер "Матрос Позынич" зайшов сьогодні у Севастопольську бухту і пришвартувався біля зернового термінала для завантаження краденим українським зерном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Вранці біля причалу зернового термінала, де відбувається завантаження вивезеного з окупованих територій Півдня України зерна, не було пришвартованих суден.

Близько опівдня балкер стояв на північному заході від входу в Севастопольську бухту, чекаючи на дозвіл на захід. Офіційно російське міністерство оборони ще до 24 лютого закрило судноплавство для цивільних суден уздовж усього західного узбережжя Криму.

Близько 14:00 балкер пройшов бонові ворота на вході в бухту і близько 14:30 за допомогою трьох портових буксирів пришвартувався біля зернового термінала "Авліта" в Доковій бухті.

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Продукція, що вантажиться в порту окупованого Севастополя, належить Україні – стверджують у Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Одне із суден, згідно із супутниковим знімком, після виходу із Севастополя було помічено в сирійському порту міста Латакія, де з нього розвантажували українське зерно.