Окупанти минулої доби 17 разів вдарили по Донеччині, зруйновано 58 цивільних об'єктів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Протягом доби під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів Донеччини. Зруйновано та пошкоджено 43 житлових будинки, з них 10 багатоквартирних.