Затримано прикордонника, який вимагав $10 тис. за незаконний виїзд з України, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону затримано військовослужбовця Могилів-Подільського прикордонного загону Державної прикордонної служби України за фактом одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, прикордонник вимагав у громадянина призовного віку, якому на період дії в Україні правового режиму воєнного стану виїзд за межі країни заборонено, 10 000 доларів США за безперешкодний перетин державного кордону.

Під час одержання 5 000 доларів США його затримали правоохоронці.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу", - зазначають у Офісі генпрокурора.

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