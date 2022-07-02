Затримано прикордонника, який вимагав $10 тис. за незаконний виїзд з України, - Офіс генпрокурора. ФОТО
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За процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону затримано військовослужбовця Могилів-Подільського прикордонного загону Державної прикордонної служби України за фактом одержання неправомірної вигоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, прикордонник вимагав у громадянина призовного віку, якому на період дії в Україні правового режиму воєнного стану виїзд за межі країни заборонено, 10 000 доларів США за безперешкодний перетин державного кордону.
Під час одержання 5 000 доларів США його затримали правоохоронці.
"Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу", - зазначають у Офісі генпрокурора.