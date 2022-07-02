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Затримано прикордонника, який вимагав $10 тис. за незаконний виїзд з України, - Офіс генпрокурора. ФОТО

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За процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону затримано військовослужбовця Могилів-Подільського прикордонного загону Державної прикордонної служби України за фактом одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, прикордонник вимагав у громадянина призовного віку, якому на період дії в Україні правового режиму воєнного стану виїзд за межі країни заборонено, 10 000 доларів США за безперешкодний перетин державного кордону.

 Під час одержання 5 000 доларів США його затримали правоохоронці.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу", - зазначають у Офісі генпрокурора. 

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Затримано прикордонника, який вимагав $10 тис. за незаконний виїзд з України, - Офіс генпрокурора 01

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    Растут аппетиты у "защитников" границ. А люди спрашивают, как всякие Кивы и Козаки с Украины убежали? Весь вопрос в сумме И привет министру Монастырскому
  • spase boy
    А они всегда себя так ведут и вели.
  • Янковенко Владислав
    Если себя так ведут во время войны, то как себя вели в мирное время?
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