Новини Фото

У Ватикані презентували срібну монету, присвячену Україні. ФОТОрепортаж

7 45221
Презентація Папської благодійної срібної монети для допомоги Україні відбулась у Ватикані, в одному з найбільших Папських палаців - Palazzo della Cancelleria.

Про це Міністерство закордонних справ повідомляє у Фейсбуці, передає  Цензор.НЕТ.

Зазначається, що участь у заході взяли почесні гості, представники посольств при Святому Престолі й артисти Харківського театру опери та балету.

Під час презентації охочі могли придбати монети.

"Кошти, отримані від продажу медалі, вартість якої 50 євро, будуть спрямовані на ініціативи Папи Франциска для допомоги мешканцям України, що постраждали від війни", - зазначили у МЗС.

Також читайте: Папа Римський Франциск закликав до "справжніх переговорів" про припинення війни в Україні

У Ватикані презентували срібну монету, присвячену Україні 01
У Ватикані презентували срібну монету, присвячену Україні 02
У Ватикані презентували срібну монету, присвячену Україні 03
У Ватикані презентували срібну монету, присвячену Україні 04

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ирина Мороз
    Краще б послали «русский военный корабль».
  • Ирина Мороз
    Судячи з картинки, вся Україна на чемоданах і в бігах. Нічого насправді українського там не має.
  • Urs
    хорощо хоть на аверсе не росиянка с украинкой.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини