Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто - у вогні, - Гайдай. ФОТО

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Лисичанську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляє у Telegram.

"Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент. Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це, незважаючи на знищення декількох складів із ворожими боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

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Гайдай зазначає, що російські окупанти несуть значні втрати, але вперто просуваються. За його словами, вони закріплюються в місті, а також у Верхньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти.

"Минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру. Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини. Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої відбито ворожий наступ", - додав очільник Луганської ОВА.

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