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Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто - у вогні, - Гайдай. ФОТО

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Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Лисичанську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляє у Telegram.

Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто - у вогні, - Гайдай 01

"Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент. Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це, незважаючи на знищення декількох складів із ворожими боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто - у вогні, - Гайдай 02

Гайдай зазначає, що російські окупанти несуть значні втрати, але вперто просуваються. За його словами, вони закріплюються в місті, а також у Верхньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти.

"Минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру. Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини. Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої відбито ворожий наступ", - додав очільник Луганської ОВА.

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Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто - у вогні, - Гайдай 03
Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто - у вогні, - Гайдай 04
Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто - у вогні, - Гайдай 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили два масовані наступи військ РФ - в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, - Гайдай. ФОТО


Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто - у вогні, - Гайдай 06
Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто - у вогні, - Гайдай 07
Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто - у вогні, - Гайдай 08
Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто - у вогні, - Гайдай 09

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Топ коментарі

  • vadyan
    Їм не треба захоплення цієї землі, їм треба щось там не було України, щоб в кінці кінців взагалі України не було
  • Gal
    Орда... Споконвіку орда так чинить - знищує, спалює, вбиває, гвалтує... нічого ж не змінилось за тисячу років. Дика орда...
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