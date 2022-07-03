Британця із позивним Сафрон, пораненого в бою за Україну, 5 годин протримали на кордоні у Шегинях з подальшою забороною на в'їзд до нашої країни. Що за бл#ство? - Карпунцов. ФОТО

Пораненого громадянина Британії із позивним Сафрон, який боронив Україну від окупантів, 5 годин протримали кордоні у Шегинях та змусили сплатити 5 тис. грн штрафу за порушення строку перебування в Україні. Окрім того, йому заборонили в'їзд в нашу країну до кінця року.

Про це повідомив у фейсбуці Валерій Карпунцов, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, хтось може дати логічне пояснення на цю ситуацію? Етнічний українець, громадянин Британії, спецпризначинець. Позивний "Сафрон". Тренував британський спецназ. Має гарний військовий досвід. У 2014-2015 роках приїхав відстоювати Україну у боях з рашистами на сході. Коли почалось широкомасштабне вторгнення - приїхав захищати Україну. Приймав участь у боях під Гостомелем. На минулому тижні отримав поранення. 12 годин їх не могли евакуювати. Пораненою рукою ще витягував із собою 200-х. Їхав на лікування в Англію. Його пораненого з температурою протримали 5 годин на кордоні у Шегинях. Він пропустив літак з Польщі. Більш того, його змусили сплатити 5000 грн. штрафу за порушення перебування строку у 90 днів і поставили заборону на в’їзд до України до кінця року!", - зазначає він.

"Це як назвати?!!! Що за бл….ство? Друзі, розшарьте, може все ж хтось таки прояснить ситуацію із таким заохоченням іноземців воювати за Україну !!", - додає Карпунцов.

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