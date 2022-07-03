Росіяни обстріляли 18 населених пунктів Донеччини. Били "Градами", "Смерчами", "Торнадо-С". Постраждали діти, - Нацполіція. ФОТО

За добу окупанти завдали 24 удари по мирному населенню. Є вбиті та поранені. Серед постраждалих – маленькі діти, їм надано медичну допомогу. Поліція документує кожен воєнний злочин РФ.