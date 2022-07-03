Наслідки ранкового ракетного удару по Харкову: поранено жінку, пошкоджено будинок та школу. ФОТОрепортаж

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждала мирна мешканка. За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.