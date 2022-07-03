Прем'єр-міністр Австралії Албаніз відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз відвідав зруйновані російськими окупантами Бучу, Гостомель та Ірпінь у Київській області.

Про це повідомив у телеграмі голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщину відвідав прем‘єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз. Делегація побувала в Бучі, Гостомелі та Ірпені. Це перша поїздка Ентоні Албаніза до України. Він був вражений від побаченого: зруйновані цивільні будинки, сліди від мін, знищений аеропорт "Антонова". Вдячний делегації за особистий приїзд на Київщину. Війна в Україні, у центрі Європи, повинна залишатися у світовому порядку денному", – написав Кулеба.

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