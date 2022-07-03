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В Маріуполі згорів склад, на якому окупанти зберігали награбоване, - Андрющенко. ФОТО

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У Маріуполі напередодні, 2 липня, згорів склад СТО, де зберігалося награбоване окупантами майно.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора близько 17:00 награбоване разом зі складом раптом запалало. МЧСники прилетіли рятувати "власне" майно, але не встигли. Черговий Маріупольский недопалок відплатив грабіжникам", - написав він.

Андрющенко зазначив, що Маріуполь не приймає окупацію і починає відплату навіть в тилу окупантів.

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В Маріуполі згорів склад, на якому окупанти зберігали награбоване, - Андрющенко 01
В Маріуполі згорів склад, на якому окупанти зберігали награбоване, - Андрющенко 02

Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • 5 копійок
    Як прийшло, так і пішло з димом.
  • буков
    Бурят у удмурта вкрав унітаз.
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