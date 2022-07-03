Рашисти завдали 12 ударів по Луганщині. Зруйновані приватні будинки, торговельні заклади, - Нацполіція. ФОТО

Основні руйнівні удари ворог спрямовує на м. Лисичанськ та прилеглі населені пункти, знищення всього живого – єдиний спосіб загарбати українські землі. Поліцейські документують військові злочини РФ задля притягнення винних до невідворотної відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Протягом минулої доби на території Луганської області зафіксовано 12 обстрілів з різного виду озброєння по Лисичанську, Золотарівці та Білогорівці. Зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, торгівельні заклади, є поранені місцеві мешканці. Всі факти внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни". Розпочаті досудові розслідування за двома фактами незаконного заволодіння транспортними засобами – ст. 289 КК України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внесено до ЄРДР звернення мешканки тимчасово окупованої території щодо мародерства на непідконтрольній українській владі території.

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"Викрито два колаборанти, які перейшли на бік окупанта та зайняли керівні посади в "органах місцевого самоврядування" незаконного військового формування "лнр". Зареєстровані 4 звернення громадян щодо втрати зв’язку з рідними, поліцейські розпочали пошукові заходи", - додають у Нацполіції.

Поліцейські звертаються до всіх луганчан, особливо тих, хто залишився на території області: дбайте про власну безпеку, тримайтеся ближче до укриттів, не вірте фейкам, які активно продукують російські пропагандисти.

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