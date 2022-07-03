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Воїни 128-ї ОГШБр захопили у бою новітню російську БМП-3, вона битиме колишніх господарів на передовій. ФОТО

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Штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади здобули в бою трофейну техніку - новітню російську БМП-3.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв'язків з громадськістю 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. - Закарпатський легіон

Як зазначається, під час штурму позицій росіяни ганебно втекли, кинувши практично неушкоджену бойову машину з боєкомплектом.

"Після бою БМП-3 доставили в ремонтний батальйон на огляд. Як виявили ремонтники, машина 2017 року випуску й пробігом усього 3000 км. У неї навіть жодного разу не розпаковували ремкомплект. Жодних серйозних ушкоджень у машини не знайшли, єдина "несправність" - страшний сморід ізсередини, наче там місяць жив взвод брудних, спітнілих і немитих орків", - йдеться у повідомленні.

Ремонтники вичистили машину й озброєння, перевірили основні вузли й віддали в підрозділ на передову. Відтепер БМП-3 буде бити своїх колишніх господарів.

Воїни 128-ї ОГШБр захопили у бою новітню російську БМП-3, вона битиме колишніх господарів на передовій 01
Воїни 128-ї ОГШБр захопили у бою новітню російську БМП-3, вона битиме колишніх господарів на передовій 02
Воїни 128-ї ОГШБр захопили у бою новітню російську БМП-3, вона битиме колишніх господарів на передовій 03
Воїни 128-ї ОГШБр захопили у бою новітню російську БМП-3, вона битиме колишніх господарів на передовій 04

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Топ коментарі

  • Kondrat
    Да , там теперь надо кило китайских палочек сжечь , что-бы как-то "перебить" крепкий кацапский сморід ...
  • Andrei Tsourkan
    Ця "новітня" зброя тягне на 70-80і роки минулого століття
  • Valeriy Pakhomov
    Ее не получили, а захватили. Теперь это трофей.
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