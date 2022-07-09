Новини Фото • Війна

Центральний банк Естонії присвятив монету Україні. ФОТОрепортаж

4 31214
Дизайн монети номіналом два євро розробила українська студентка, яка тікала від війни та зараз живе в Естонії. Кошти від продажу передадуть Нацбанку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу центрального банку Естонії.

Дарія Тітова родом із Харкова, зараз навчається в Естонській академії мистецтв. Вона перемогла в конкурсі, влаштованому центробанком для обрання дизайну монети, присвяченої Україні. За словами дівчини, розроблення дизайну монети допомогло їй упоратися з відчуттям безпорадності. Каже, що почувалася "погано і винно", бо виїхала з країни.

"Я прокидаюся від сонячних променів, а багато українців прокидаються під звуки ракет і бомб. Щоб висловити це почуття, я намалювала на монеті дівчину, яка захищає пташку в руці", - розповіла Тітова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білий дім випустив монету на честь захисників острова Зміїний. ФОТО

Банк планує перерахувати отримані від продажу монети кошти Україні.

Центральний банк Естонії присвятив монету Україні 01
Центральний банк Естонії присвятив монету Україні 02
Центральний банк Естонії присвятив монету Україні 03
Центральний банк Естонії присвятив монету Україні 04

Ціна української монетної картки номіналом 2 євро - 18 євро. В інтернет-магазині Omniva можна придбати до 50 карт одночасно.

Також дивіться: У Ватикані презентували срібну монету, присвячену Україні. ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    Если верит украинскому историку Владлену Мараеву монеты Киевской Руси князя Владимира находили в Греции Италии Италии и даже в Шотландии...на сраной РабZee..не найдено ничего...
    А это значит...крысы мавзолейные Никто...чингизиды Ордынцы хана Батыя
  • Sophia-Maria Duglass
    ‼️‼️Треба зараз приглашати до Бучі европейських миліонерів, щоб сдвигнути їх любов до раши в бок ненавісті . ЕВРОПЕЙСЬКі мільйонери ******* допомагати дітям Африці , нехай і українським почнуть допомагати
    бизнес впливає на своїх політиків
  • Яр Холодний
    Ми таке вже бачили у 90-ті - "Багаті теж плачуть"
    Анекдот був колись про "нових руських" - "Дочка "нових руських" в школі пише твір про життя бідної сім"ї:
    "Жила-була одна бідна сім"я Вони жили бідно-пребідно - салямі на сніданок різали дуже тоненькими скибочками І так само бідно жили їх дворецький, кухарка, садівник і решта прислуги..."
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини