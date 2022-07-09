Центральний банк Естонії присвятив монету Україні. ФОТОрепортаж

Дизайн монети номіналом два євро розробила українська студентка, яка тікала від війни та зараз живе в Естонії. Кошти від продажу передадуть Нацбанку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу центрального банку Естонії.

Дарія Тітова родом із Харкова, зараз навчається в Естонській академії мистецтв. Вона перемогла в конкурсі, влаштованому центробанком для обрання дизайну монети, присвяченої Україні. За словами дівчини, розроблення дизайну монети допомогло їй упоратися з відчуттям безпорадності. Каже, що почувалася "погано і винно", бо виїхала з країни.

"Я прокидаюся від сонячних променів, а багато українців прокидаються під звуки ракет і бомб. Щоб висловити це почуття, я намалювала на монеті дівчину, яка захищає пташку в руці", - розповіла Тітова.

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Банк планує перерахувати отримані від продажу монети кошти Україні.









Ціна української монетної картки номіналом 2 євро - 18 євро. В інтернет-магазині Omniva можна придбати до 50 карт одночасно.

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