Прикордонники виявили заміновану ділянку дороги на Харківщині. ФОТОрепортаж

У Харківській області під час проведення контрдиверсійних заходів прикордонники виявили ознаки дистанційного мінування на узбіччі однієї з доріг, що веде з передмістя в обласний центр.