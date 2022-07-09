Білоруську волонтерку Потьомкіну, яка отримала грамоту за допомогу у Бучі, висилають з України. ФОТОрепортаж

З України висилають білоруську волонтерку Карину Потьомкіну.

Фото зі штампом в паспорті Потьомкіна опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Відповідно до документу, вона має залишити територію України до 15 липня.

Потьомкіна розповіла Настоящему времени, що досі перебувала на території України без реєстрації: вона жила та працювала у Бучі. За словами жінки, вона "легально перебувала на території України 180 днів", але документи на політичний притулок не подавала. Також вона розповіла, що телефонувала до міграційної служби, де їй сказали, що поки не приймають заяви про надання притулку, тому що в країні воєнний стан, але "дзвінок записали та передзвонять, коли війна закінчиться".

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До цього, за словами Карини, українські органи влади також не приймали документи на оформлення тимчасового посвідки на проживання в Україні. Коли, за словами жінки, вона прийшла до міграційної служби для подання документів, вказавши підставою для цього "волонтерство в організації", у неї не прийняли пакет документів, у тому числі подяку від органів влади у Бучі, отриману 30 червня.





Пізніше співробітник міграційної служби забрав у Потьомкіної паспорт і сказав, що їй буде виписано штраф, але "мінімальний, бо вона волонтер".

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Видання зауважує, що це не перший випадок, коли з України висилають білоруських волонтерів. Із цим зіткнулася правозахисниця Анісія Козлюк: їй у червні також загрожувала депортація, але ситуація вирішилася завдяки втручанню представників Світлани Тихановської. Козлюк також повідомляла, що було вислано з України білоруса Дениса Дащинського: йому в паспорт поставили той самий штамп, що і Потьомкіній.

За даними Gwara Media, Потьомкіна - одна з тих, кому загрожувала в’язниця за незгоду з режимом Олександра Лукашенка, який проголосив себе президентом Білорусі. У Бучі вона потрапила в окупацію та почала волонтерити. 8 березня жінці вдалося виїхати через Ірпінь до Києва. Після деокупації Бучі Потьомкіна повернулася та продовжила волонтерську діяльність.