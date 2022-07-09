Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка "Спротив-2022". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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На Андріївському узвозі в Києві відкривається волонтерська виставка "СПРОТИВ 2022".
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, благодійна виставка створена волонтерськими колективами, що забезпечують військові підрозділи.
"Серед десятків експонатів - одне з відомих крісел-катапульт смертників, які навмисно пошкоджують російські військові, щоб їхні пілоти вмирали, але не потрапляли в полон. Знешкоджені зразки касетних снарядів "Ураганів" та "Градів". Особисті речі окупантів, що стали "хорошими руськими" на нашій землі. Речі українців, знайдені в розбомблених колонах російських мародерів під Бучею", - розповіли організатори.