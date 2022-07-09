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Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка "Спротив-2022". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На Андріївському узвозі в Києві відкривається волонтерська виставка "СПРОТИВ 2022".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, благодійна виставка створена волонтерськими колективами, що забезпечують військові підрозділи.

"Серед десятків експонатів - одне з відомих крісел-катапульт смертників, які навмисно пошкоджують російські військові, щоб їхні пілоти вмирали, але не потрапляли в полон. Знешкоджені зразки касетних снарядів "Ураганів" та "Градів". Особисті речі окупантів, що стали "хорошими руськими" на нашій землі. Речі українців, знайдені в розбомблених колонах російських мародерів під Бучею", - розповіли організатори. 

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Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 01
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 02
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 03
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 04
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 05
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 06
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 07
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 08
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 09
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 10
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 11
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 12
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 13
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 14
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 15
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 16
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 17
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 18
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 19
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 20
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 21
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 22
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 23
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 24
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 25
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 26
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 27
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 28
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 29
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 30
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 31
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 32
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 33
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 34
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 35
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 36
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 37
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 38
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 39
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 40
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 41
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 42
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 43
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 44
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 45
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 46
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 47
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 48
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 49
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 50
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 51
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 52
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 53
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 54
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 55
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 56
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 57
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 58
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 59
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 60
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 61
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 62
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 63
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 64
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 65
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 66
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 67
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 68
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 69
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 70
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 71
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 72
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 73
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 74
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 75
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 76
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 77
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 78
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 79
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 80
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 81
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 82
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 83
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 84
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 85
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 86
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 87
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 88
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 89
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 90
Крісло-катапульта, зразки снарядів та особисті речі рашистів: На Андріївському узвозі відкрилась благодійна виставка Спротив-2022 91

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Таку електроніку, можна зустріти лише в двох місцях.
    По перше, в кацапський техніці.
    По друге, на радіоринку, де дядьки скупають старі плати.
  • Fantomas
    хлам какой доисторический
  • Zapzap Za
    Так выставка называется "спротив", так что все правильно))
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