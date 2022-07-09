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У Росії заявили, що на Брянщині перед вантажним потягом спрацювала вибухівка. ФОТОрепортаж

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У Брянській області перед вантажним потягом спрацював "невідомий вибуховий пристрій".

Про це заявив губернатор Олександр Богомаз, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (9 липня – ред.) в Унецькому районі, на перегоні Робчик-Піщанка на залізничних коліях перед вантажним потягом спрацював невідомий вибуховий пристрій.

Пошкоджено скло кабіни машиніста, залізничні колії не пошкоджені, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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Влада РФ не повідомляє, що саме перевозила у вагонах.

У Росії заявили, що на Брянщині перед вантажним потягом спрацювала вибухівка 01
У Росії заявили, що на Брянщині перед вантажним потягом спрацювала вибухівка 02
У Росії заявили, що на Брянщині перед вантажним потягом спрацювала вибухівка 03
У Росії заявили, що на Брянщині перед вантажним потягом спрацювала вибухівка 04
У Росії заявили, що на Брянщині перед вантажним потягом спрацювала вибухівка 05

Топ коментарі

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    "Можем повторить" сбывается - опять на Брянщине партизаны рвут фашистские составы)
  • Олександр Дніпро
  • mrSmith
    Схоже на дешеву та рукожопу постанову в кацапському стилі.
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