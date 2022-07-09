У Росії заявили, що на Брянщині перед вантажним потягом спрацювала вибухівка. ФОТОрепортаж
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У Брянській області перед вантажним потягом спрацював "невідомий вибуховий пристрій".
Про це заявив губернатор Олександр Богомаз, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні (9 липня – ред.) в Унецькому районі, на перегоні Робчик-Піщанка на залізничних коліях перед вантажним потягом спрацював невідомий вибуховий пристрій.
Пошкоджено скло кабіни машиніста, залізничні колії не пошкоджені, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Влада РФ не повідомляє, що саме перевозила у вагонах.