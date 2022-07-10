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На Одещині ліквідовано два канали нелегального переправлення ухилянтів за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Співробітники СБУ ліквідували в Одеській області два канали нелегального переправлення за кордон чоловіків призовного віку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці Управління СБУ в Одеській області.

"На Одещині СБУ ліквідувала два канали нелегального переміщення за кордон українських громадян призовного віку. Затримано організаторів злочинної схеми, серед яких посадовець одного з райвідділів Державної міграційної служби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисники переправляли чоловіків до сусідньої країни поза встановленими пунктами пропуску. Вартість таких "послуг" становила від $3 тис. до $6 тис. з особи.

Затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також дивіться: В Одеській області "тероборонівець" за 5 тис. євро переправляв призовників за кордон. ФОТО

На Одещині ліквідовано два канали нелегального переправлення ухилянтів за кордон, - СБУ 01

На Одещині ліквідовано два канали нелегального переправлення ухилянтів за кордон, - СБУ 02

На Одещині ліквідовано два канали нелегального переправлення ухилянтів за кордон, - СБУ 03

На Одещині ліквідовано два канали нелегального переправлення ухилянтів за кордон, - СБУ 04

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Топ коментарі

  • Nikolai Chizhevsky
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  • три - пятнадцать
    пошукайте в на Банковій - там один рекодіст-ухилянт є...
    зараз вже - верховний ухилянт.
  • три - пятнадцать
    найкратчайша стежка до командумавати неухилянтами - 4 рази самому ухилитися від призову, обісрати свою страну похабною шутковнею
    і опа i ти в опі!
    бінго і можна не бритися і не міняти потну майку!
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