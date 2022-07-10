На Одещині ліквідовано два канали нелегального переправлення ухилянтів за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж
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Співробітники СБУ ліквідували в Одеській області два канали нелегального переправлення за кордон чоловіків призовного віку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці Управління СБУ в Одеській області.
"На Одещині СБУ ліквідувала два канали нелегального переміщення за кордон українських громадян призовного віку. Затримано організаторів злочинної схеми, серед яких посадовець одного з райвідділів Державної міграційної служби", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зловмисники переправляли чоловіків до сусідньої країни поза встановленими пунктами пропуску. Вартість таких "послуг" становила від $3 тис. до $6 тис. з особи.
Затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.