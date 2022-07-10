Окупанти стягують війська поблизу Білогорівки і обстрілюють навколишні населені пункти, - Гайдай. ФОТО

Росіяни стягують війська поблизу Білогорівки, обстрілюють навколишні населені пункти - завдали чотири ракетні удари та сім артилерійських атак.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони до сьогодні живуть подумками про те, як на початку березня відхопили більшу частину області. Але то була аж ніяк не блискавична наступальна операція, а розбудова нашими військовими міцної лінії оборони", - зазначи він.

"І як тільки Збройні сили України зробили надійні захисні укріплення, цей швидкий наступ добіг кінця. За чотири місяці росіяни просунулися на декілька кілометрів, обравши тактику суцільного знищення великих міст. Але вони все ще впевнені в своїх "героїчних" перемогах наприкінці лютого, живуть цим і не хочуть усвідомлювати реальність. А вона їх не дуже тішить. Як от учора, коли поблизу Золотарівки окупанти потрапили під нашу артилерію і вимушені були бігти з позицій. Напад на Верхньокамʼянське в них не вдався", – додає Гайдай.

За його словами, всі їхні намагання просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ поки що захлинаються, дякуючи українським захисникам.

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"Ворог стягує війська поблизу Білогорівки, обстрілює навколишні населені пункти, завдає авіаційних ударів, а швидкоруч окупувати усю Луганщину все ще не в змозі. Тільки упродовж останньої ночі росіянами здійснено сім артилерійських обстрілів і чотири ракетних удари", - резюмує він.