Воїни ЗСУ затримали мажорів, що скоїли п’яну ДТП у Кривому Розі та намагалися втекти з місця події. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна.
Як зазначається, військовослужбовці ЗСУ рятують життя українців не лише на фронті, але й в тилу. А ще присікають злочини, скоєні мажорами в країні, що воює. Цю істину довели військовослужбовці Першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, які після виконання навчальних стрільб поверталися у п’ятницю 8 липня в місце постійної дислокації на Дніпропетровщині.
"Офіцер бригади Яків Б. став свідком у м. Кривому Розі щойно скоєної ДТП за участі автомобіля Toyota Land Cruiser AE1067TB, який спричинив зіткнення з авто марки "Таврія", в якому перебувала родина з неповнолітньою дитиною. Автомобілем Toyota, який порушив ПДР, керував громадянин України, що мав явні ознаки сп’яніння. Українські воїни надали першу медичну допомогу постраждалим, викликали швидку і поліцію, а далі почався екшн", - йдеться у повідомленні.
За даними пресслужби, винуватцями автопригоди виявилися місцеві фермери, які перебували в стані алкогольного сп’яніння. На прохання офіцера-богунівця залишитися на місці події та дочекатися поліції, винуватці намагалися скрутити номерні знаки машини Toyota та втікти з місця події. Після багатьох спроб офіцера зупинити винуватця, довелося таки його затримати до прибуття поліції.
"На жаль, одному з пасажирів автівки вдалося втікти з місця пригоди. Винуватці тим часом викликали підмогу з числа місцевих тітушок. Але ненадовго… На той час, на місце ДТП прибули солдати 1 ОБрСпП і вирушили на пошуки винуватця, що їм успішно удалося. Винуватець був повернутий та переданий правоохоронним органам", - йдеться далі.
"Є речі, які на жаль, до сих пір не викоренені в деяких місцях. У фермерів виявилися досить тісні зв’язки з місцевими правоохоронними органами, тож слідчий, який прибув для фіксації події, сильно не поспішав із заповненням документів і вимовив фразу, яка дуже не сподобалась потерпілим та свідкам ДТП: "Нічого, зараз все вирішимо". Ну що ж… Тепер його долю вирішує ДБР.
Незважаючи на погрози на адресу війсковослужбовців ЗСУ і потерпілих та лайку і образи на адресу української армії, що боронить нашу Батьківщину, богунівці домоглися дотримання закону. Поліції довелося відвезти винуватців на здачу аналізів на вміст алкоголю в крові, що на той момент становив 1,16 промілле, а ще через пів години 1,06. Розпочате спідство", - резюмують у бригаді.