Воїни ЗСУ затримали мажорів, що скоїли п’яну ДТП у Кривому Розі та намагалися втекти з місця події. ФОТОрепортаж

8 липня воїни ЗСУ затримали мажорів, що скоїли п’яну ДТП у Кривому Розі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Першої Окремої Бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна.

Як зазначається, військовослужбовці ЗСУ рятують життя українців не лише на фронті, але й в тилу. А ще присікають злочини, скоєні мажорами в країні, що воює. Цю істину довели військовослужбовці Першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, які після виконання навчальних стрільб поверталися у п’ятницю 8 липня в місце постійної дислокації на Дніпропетровщині.

"Офіцер бригади Яків Б. став свідком у м. Кривому Розі щойно скоєної ДТП за участі автомобіля Toyota Land Cruiser AE1067TB, який спричинив зіткнення з авто марки "Таврія", в якому перебувала родина з неповнолітньою дитиною. Автомобілем Toyota, який порушив ПДР, керував громадянин України, що мав явні ознаки сп’яніння. Українські воїни надали першу медичну допомогу постраждалим, викликали швидку і поліцію, а далі почався екшн", - йдеться у повідомленні.

















За даними пресслужби, винуватцями автопригоди виявилися місцеві фермери, які перебували в стані алкогольного сп’яніння. На прохання офіцера-богунівця залишитися на місці події та дочекатися поліції, винуватці намагалися скрутити номерні знаки машини Toyota та втікти з місця події. Після багатьох спроб офіцера зупинити винуватця, довелося таки його затримати до прибуття поліції.

"На жаль, одному з пасажирів автівки вдалося втікти з місця пригоди. Винуватці тим часом викликали підмогу з числа місцевих тітушок. Але ненадовго… На той час, на місце ДТП прибули солдати 1 ОБрСпП і вирушили на пошуки винуватця, що їм успішно удалося. Винуватець був повернутий та переданий правоохоронним органам", - йдеться далі.

Також читайте: Внаслідок зіткнення легковика та автобуса на Вінниччині загинули 4 особи, - ДСНС. ФОТО

"Є речі, які на жаль, до сих пір не викоренені в деяких місцях. У фермерів виявилися досить тісні зв’язки з місцевими правоохоронними органами, тож слідчий, який прибув для фіксації події, сильно не поспішав із заповненням документів і вимовив фразу, яка дуже не сподобалась потерпілим та свідкам ДТП: "Нічого, зараз все вирішимо". Ну що ж… Тепер його долю вирішує ДБР.

Незважаючи на погрози на адресу війсковослужбовців ЗСУ і потерпілих та лайку і образи на адресу української армії, що боронить нашу Батьківщину, богунівці домоглися дотримання закону. Поліції довелося відвезти винуватців на здачу аналізів на вміст алкоголю в крові, що на той момент становив 1,16 промілле, а ще через пів години 1,06. Розпочате спідство", - резюмують у бригаді.