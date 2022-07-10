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Наслідки нічного ракетного удару росіян по цивільних об'єктах у Харкові. ФОТОрепортаж

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Війська РФ завдали чергового ракетного удару по цивільних об’єктах Харкова: слідство фіксує наслідки нічного обстрілу міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, в результаті злочинних дій військових РФ постраждала одна людина.

"10 липня близько 3:30 ворог атакував ракетами Слобідський та Основ‘янський райони Харкова. Першим ударом знищено верхні поверхи навчального закладу. Друга ракета розірвалася на території приватного будинку. Одна людина отримала поранення. Часткових пошкоджень зазнала будівля, розташована поруч із будинком", - йдеться у повідомленні.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи відділів поліції № 1 та №2 Харківського райуправління поліції № 1 ГУНП в Харківській області. Поліцейські та експерти фіксують наслідки обстрілу, збирають речові докази, вивчають показання свідків.

Наслідки нічного ракетного удару росіян по цивільних обєктах у Харкові 01
Наслідки нічного ракетного удару росіян по цивільних обєктах у Харкові 02
Наслідки нічного ракетного удару росіян по цивільних обєктах у Харкові 03
Наслідки нічного ракетного удару росіян по цивільних обєктах у Харкові 04
Наслідки нічного ракетного удару росіян по цивільних обєктах у Харкові 05

Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Як повідомлялося, унаслідок ракетного удару по Харкову зазнали руйнацій будинок та освітній заклад. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі у Харкові лунали вибухи

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    1. Головна вулиця Харкова завжди була Сумська.
    2. В Харковi нема анi Московського проспекту, анi району.
    3. Полк Азов заснували харкiв'яни.
  • время
    Бийте у відповідь по кацапським місцям. Ворог має дохнути, а не сидіти в тиші.
  • Nikolai Chizhevsky
    там що навіть натяка на пво немає?щодня по кілька прилетів да і новини були що вийшли на кордон з росіей ще в травні
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