У Нью-Йорку відбулася акція "Війна не закінчилася" - сотні активістів із синьо-жовтими прапорами пройшли центром найбільшого міста США.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Активісти пройшли чотири кілометри по Бродвею - від Таймс-Сквер до парку Вашингтона.

За словами одного з організаторів, Артура Згурова, мета акції - нагадати громадськості, що війна в Україні триває, росія продовжує бомбити міста вбивати українців.

"Війна триває - ми не повинні втомлюватися повторювати це, і всі разом ми маємо зробити все, від нас залежне, аби вона закінчилася", - сказав на мітингу генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов.

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Він підкреслив, що Україна не може погодитися на жодні умови, які б передбачали обмін територій на перемир‘я.

У мітингу також узяв участь постійний представник Чеської Республіки при ООН Якуб Кулганек. "Чехія повністю підтримує Україну, тому що йдеться не лише про Україну, - сковзав Кулганек у коментарі Укрінформу. - Адже українці борються не тільки за свою свободу, а й за нас. Тому для Чехії ця підтримка є такою важливою".

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За словами чеського дипломата, суспільство та політики в його країні одностайні щодо цього питання. "Ми не просто хочемо, аби Україна перемогла – нам це потрібно. Тому так активно допомагаємо в гуманітарній сфері та з постачанням зброї", - додав Кулганек.











