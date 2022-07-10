Сотні активістів пройшли центром Нью-Йорка з синьо-жовтими прапорами. ФОТОрепортаж
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Активісти пройшли чотири кілометри по Бродвею - від Таймс-Сквер до парку Вашингтона.
За словами одного з організаторів, Артура Згурова, мета акції - нагадати громадськості, що війна в Україні триває, росія продовжує бомбити міста вбивати українців.
"Війна триває - ми не повинні втомлюватися повторювати це, і всі разом ми маємо зробити все, від нас залежне, аби вона закінчилася", - сказав на мітингу генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов.
Він підкреслив, що Україна не може погодитися на жодні умови, які б передбачали обмін територій на перемир‘я.
У мітингу також узяв участь постійний представник Чеської Республіки при ООН Якуб Кулганек. "Чехія повністю підтримує Україну, тому що йдеться не лише про Україну, - сковзав Кулганек у коментарі Укрінформу. - Адже українці борються не тільки за свою свободу, а й за нас. Тому для Чехії ця підтримка є такою важливою".
За словами чеського дипломата, суспільство та політики в його країні одностайні щодо цього питання. "Ми не просто хочемо, аби Україна перемогла – нам це потрібно. Тому так активно допомагаємо в гуманітарній сфері та з постачанням зброї", - додав Кулганек.