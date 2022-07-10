За минулу добу на Миколаївщині через обстріли російських військ сталося три пожежі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Протягом доби 9 липня рятувальники Миколаївщини ліквідували сім пожеж, три з них виникли внаслідок обстрілів збройними силами Російської Федерації.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу вогнеборці Миколаївщини ліквідували 7 пожеж, три з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів:

- через потрапляння боєприпасів та їх уламків внаслідок бойових дій загорілися дві господарчі будівлі та суха трава на території приватного домоволодіння в Первомайській ТГ Миколаївського району. Вогнеборці 16 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області ліквідували пожежі на площі 5 м кв. і 50 м кв. відповідно;

- через ворожі обстріли зайнялась суха трава на відкритій території Березнегуватської ТГ Миколаївського району на площі 3,5 га. Черговим караулом 9 ДПРЧ пожежу оперативно ліквідовано, недопущено збільшення площі горіння та врятовано поряд розташоване поле з пшеницею. Для підвозу води залучався трактор з бочкою фермерського господарства "Нива";

- на території Шевченківської ТГ Миколаївського району внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа поля з ячменем на корені. Вогнеборці 16 ДПРЧ ліквідували її на площі 4,5 га, врятувавши від знищення 60 га ячменю", - йдеться в повідомленні.

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Також в області зареєстровано чотири пожежі в екосистемах. Горіли суха трава та сміття на відкритих територіях Баштанського району (Новобузька, Баштанська ТГ) та у м. Миколаєві. Загальна площа, яку пройшов вогонь, становить 9 га. Причинами займання в усіх випадках стало необережне поводження з вогнем.





Група піротехнічних робіт Головного управління ДСНС України у Миколаївській області продовжує роботи з вилучення вибухонебезпечних предметів. Протягом 9 липня піротехніки відпрацювали три звернення, вилучили та знищили два боєприпаси. Загалом з початку війни вилучено 2921 боєприпас та відреаговано на 3492 виклики.

































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