Рашисти завдали 30 ударів по Донеччині за добу. У Часовому Ярі триває операція з порятунку людей, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під прицілом росіян перебували 15 населених пунктів. Є загиблі та поранені серед мирного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції України.

"Окупанти вдарили по містах Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут, Часів Яр, Сіверськ, Красногорівка, смт Нью-Йорк, Щербинівка, селах Карлівка, Кодема, Новоселівка, Первомайське, Переїзне, Піски, Прелесне. Найчастіше страждали Авдіївка, де зафіксовано 11 прильотів, і Костянтинівка – чотири обстріли", - йдеться у повідомленні.

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Ворог бив по житловим кварталам ракетами НУРС, артилерією, танками, реактивними системами залпового вогню "Град", "Ураган". Руйнувань зазнали 35 цивільних об’єктів: 28 житлових будинків, з них два багатоквартирні, завод, лінії електропередач та інша інфраструктура.

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Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.







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