Рашисти завдали 30 ударів по Донеччині за добу. У Часовому Ярі триває операція з порятунку людей, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції України.
"Окупанти вдарили по містах Авдіївка, Костянтинівка, Бахмут, Часів Яр, Сіверськ, Красногорівка, смт Нью-Йорк, Щербинівка, селах Карлівка, Кодема, Новоселівка, Первомайське, Переїзне, Піски, Прелесне. Найчастіше страждали Авдіївка, де зафіксовано 11 прильотів, і Костянтинівка – чотири обстріли", - йдеться у повідомленні.
Ворог бив по житловим кварталам ракетами НУРС, артилерією, танками, реактивними системами залпового вогню "Град", "Ураган". Руйнувань зазнали 35 цивільних об’єктів: 28 житлових будинків, з них два багатоквартирні, завод, лінії електропередач та інша інфраструктура.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.