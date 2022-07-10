Момент ракетного удару окупантів по багатоповерхівці у місті Часів Яр. ВIДЕО
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Момент ракетного удару окупантів по житловому будинку у місті Часів Яр на Донеччині потрапив на відео.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними ДСНС, станом на 13:00 під час проведення аварійно-рятувальних робіт на місці події виявлено тіла 15 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 5 осіб. Встановлено та підтримується мовний контакт із трьома особами під завалами, здійснюються заходи щодо їх порятунку, роботи тривають.