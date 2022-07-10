Топ-3 системи залпового вогню, "подаровані" ЗСУ рашистами. ФОТО
Про Топ-3 системи залпового вогню, "подаровані" рашистами ЗСУ розповіли у АрміяІнформ, повідомляє Цензор.НЕТ.
1. ТОС-1А "Солнцепек" - легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, які здатні накрити площу 200х200 метрів. Попри низку технічних переваг, система так і не знайшла вмілого російського екіпажу для застосування, тому декілька таких одиниць "люб’язно передали" до ЗСУ.
2. РСЗВ "Торнадо-Г". Бойові можливості цієї системи розширили за рахунок нових реактивних боєприпасів. Тепер "Торнадо-Г" ефективно "працюватиме" по колишніх господарях за рахунок далекобійності, влучності ураження та супутникового наведення.
3. БМ-27 "Ураган". В умілих руках українських воїнів трофейна 220-мм РЗСВ нищитиме рашистів на відстані 30–35 км. Комплекс має різні типи реактивних боєприпасів 9к57.