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Топ-3 системи залпового вогню, "подаровані" ЗСУ рашистами. ФОТО

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За 100 днів війни було захоплено 122 одиниці артилерійської техніки російських окупантів. Серед трофеїв - системи залпового вогню.

Про Топ-3 системи залпового вогню, "подаровані" рашистами ЗСУ розповіли у АрміяІнформ, повідомляє Цензор.НЕТ.

1. ТОС-1А "Солнцепек" - легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, які здатні накрити площу 200х200 метрів. Попри низку технічних переваг, система так і не знайшла вмілого російського екіпажу для застосування, тому декілька таких одиниць "люб’язно передали" до ЗСУ.

Топ-3 системи залпового вогню, подаровані ЗСУ рашистами 01
Топ-3 системи залпового вогню, подаровані ЗСУ рашистами 02
Топ-3 системи залпового вогню, подаровані ЗСУ рашистами 03

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2. РСЗВ "Торнадо-Г". Бойові можливості цієї системи розширили за рахунок нових реактивних боєприпасів. Тепер "Торнадо-Г" ефективно "працюватиме" по колишніх господарях за рахунок далекобійності, влучності ураження та супутникового наведення.

Топ-3 системи залпового вогню, подаровані ЗСУ рашистами 04
Топ-3 системи залпового вогню, подаровані ЗСУ рашистами 05

3. БМ-27 "Ураган". В умілих руках українських воїнів трофейна 220-мм РЗСВ нищитиме рашистів на відстані 30–35 км. Комплекс має різні типи реактивних боєприпасів 9к57.

Топ-3 системи залпового вогню, подаровані ЗСУ рашистами 06
Топ-3 системи залпового вогню, подаровані ЗСУ рашистами 07

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Топ коментарі

  • Єто Другоє


    ТЁТЯ РОЗА

    @Anakoyher

    ·

    22 s

    Украина успешно проводит хаймеризацию российского агрессора. На Донбассе за последнюю неделю осуществлена значительная дескладизация боеприпасов. В целью проявления доброй воли второй армии мира пришлось даже "взять паузу".
  • Єто Другоє
    Уинстон Черчилль

    @Churchill_N1

    ·

    10 h

    А прикольно наблюдать как несколько не самых современных и не самых мощных машинок HIMARS поставили раком и открыто глумятся над всей гнилой военной машиной самоназначивших себя сверхдержавой. И это пока дело ещё не дошло до авиации, флота... Никто ещё даже не начинал.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    У порівняння з ХИМЕРАМИ то всьо-кацапськає гавно...
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