Топ-3 системи залпового вогню, "подаровані" ЗСУ рашистами. ФОТО

За 100 днів війни було захоплено 122 одиниці артилерійської техніки російських окупантів. Серед трофеїв - системи залпового вогню.

Про Топ-3 системи залпового вогню, "подаровані" рашистами ЗСУ розповіли у АрміяІнформ, повідомляє Цензор.НЕТ.

1. ТОС-1А "Солнцепек" - легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, які здатні накрити площу 200х200 метрів. Попри низку технічних переваг, система так і не знайшла вмілого російського екіпажу для застосування, тому декілька таких одиниць "люб’язно передали" до ЗСУ.







Також дивіться: Трофейний БТР-Д відремонтований і став на бойове чергування. ВIДЕО

2. РСЗВ "Торнадо-Г". Бойові можливості цієї системи розширили за рахунок нових реактивних боєприпасів. Тепер "Торнадо-Г" ефективно "працюватиме" по колишніх господарях за рахунок далекобійності, влучності ураження та супутникового наведення.





3. БМ-27 "Ураган". В умілих руках українських воїнів трофейна 220-мм РЗСВ нищитиме рашистів на відстані 30–35 км. Комплекс має різні типи реактивних боєприпасів 9к57.





Дивіться також: Українські бійці підбили два ворожі БТР-82А та захопили два танки Т-80БВ. ВIДЕО