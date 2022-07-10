Загарбники обстріляли Часів Яр як мінімум 4-ма "Іскандерами", - ДСНС. ФОТОрепортаж

Російські війська напередодні били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами "Іскандер", випустивши їх щонайменше чотири.

Про це повідомив перший заступник начальника Головного управління ДСНС в Донецькій області полковник В'ячеслав Бойцов у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора приблизно о 21 годині 17 хвилин відбувся обстріл Часового Яру. Орієнтовно влучили чотири ракети. За попередніми оцінками експертів, це були "Іскандери". Один із будинків, у який влучили російські окупанти, - це гуртожиток, де перебували цивільні люди. Військових об'єктів тут поблизу немає", - наголосив він.

За словами Бойцова, до рятувальної операції залучено близько 60 людей. Також працює два навантажувачі та два автокрани. "Сил достатньо. Проводимо роботи", - сказав він, водночас зазначивши, що кількість людей, які можуть залишатися під завалами, наразі невідома.

Офіцер цивільно-військового співробітництва Збройних сил України Оксана Анодіна також сказала, що було зафіксовано чотири "прильоти" ракет російського оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" по місту Часів Яр, два з них безпосередньо в будинок.

"Пошукові роботи продовжуються. Є відомості, що під завалами, серед інших постраждалих, знаходиться мати з дев'ятирічною дитиною. Про їхній стан, стан та кількість інших людей, що можуть знаходитися під завалами, точної інформації немає", - зазначила Анодіна, додавши, що рятувальники працюють у складних небезпечних умовах.

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Як відомо, російські окупанти з "Ураганів" 10 липня атакували Годин Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.

Станом на 13:00 повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та п'ятьох врятованих. Також повідомлялося про 24 людей, у т.ч. дитину, які, ймовірно, залишалися на той момент під завалами.

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