П’ятирічний шахіст Артем Кучер на благодійних матчах збирає кошти на танк для ЗСУ. ФОТОрепортаж

П’ятирічний шаховий вундеркінд із Вінниці Артем Кучер на благодійних шахових матчах зібрає кошти на танк і бронежилет для ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Юний шахіст у неділю, 10 липня, грав з усіма охочими просто неба на площі Костянтина Могилка у Вінниці.

"Я займаюся шахами вже дев'ять місяців і в мене добре виходить. Я думаю, тим, хто грає зі мною, - їм цікаво, бо в мене другий дорослий розряд. Хочу допомагати ЗСУ і тому граю за гроші. Хочу, щоб за ці гроші для солдатів купили танк. І бронежилет", - повідомив Артем.





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Суперники Артема залишають у скриньці для пожертв хто скільки бажає.







У пресслужбі Вінницької обласної федерації шахів зазначили, що всі кошти, які Артему вдасться зібрати на благодійних спарингах, передадуть на потреби ЗСУ. А клуб "Романтик" проводитиме такі шахові турніри і надалі. Зокрема, до них має намір долучитися чинний віцечемпіон України зі швидких шахів серед дітей до восьми років Юра Перепелиця та інші місцеві вундеркінди у царині "королівської" гри.