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П’ятирічний шахіст Артем Кучер на благодійних матчах збирає кошти на танк для ЗСУ. ФОТОрепортаж

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П’ятирічний шаховий вундеркінд із Вінниці Артем Кучер на благодійних шахових матчах зібрає кошти на танк і бронежилет для ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

П’ятирічний шахіст Артем Кучер на благодійних матчах збирає кошти на танк для ЗСУ 01

Юний шахіст у неділю, 10 липня, грав з усіма охочими просто неба на площі Костянтина Могилка у Вінниці.

"Я займаюся шахами вже дев'ять місяців і в мене добре виходить. Я думаю, тим, хто грає зі мною, - їм цікаво, бо в мене другий дорослий розряд. Хочу допомагати ЗСУ і тому граю за гроші. Хочу, щоб за ці гроші для солдатів купили танк. І бронежилет", - повідомив Артем.

П’ятирічний шахіст Артем Кучер на благодійних матчах збирає кошти на танк для ЗСУ 02
П’ятирічний шахіст Артем Кучер на благодійних матчах збирає кошти на танк для ЗСУ 03

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П’ятирічний шахіст Артем Кучер на благодійних матчах збирає кошти на танк для ЗСУ 04

Суперники Артема залишають у скриньці для пожертв хто скільки бажає.

П’ятирічний шахіст Артем Кучер на благодійних матчах збирає кошти на танк для ЗСУ 05
П’ятирічний шахіст Артем Кучер на благодійних матчах збирає кошти на танк для ЗСУ 06
П’ятирічний шахіст Артем Кучер на благодійних матчах збирає кошти на танк для ЗСУ 07

У пресслужбі Вінницької обласної федерації шахів зазначили, що всі кошти, які Артему вдасться зібрати на благодійних спарингах, передадуть на потреби ЗСУ. А клуб "Романтик" проводитиме такі шахові турніри і надалі. Зокрема, до них має намір долучитися чинний віцечемпіон України зі швидких шахів серед дітей до восьми років Юра Перепелиця та інші місцеві вундеркінди у царині "королівської" гри.

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    А Сергей Притула уже сделал перевод 600 млн грн на казначейский счет МО? И платежка есть? Просто опасаюсь грязных инсенуаций по отношению к патриоту, волонтеру и зятю Хомутынника
  • Остап Покотило
    Спасибо тебе, мальчишечка!
  • Zlata Dara
    Наші діти обпалені війною.
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