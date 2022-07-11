Ракетний удар росіян по Часовому Яру: відомо вже про 20 загиблих, - ДСНС (оновлено). ФОТО

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці зруйнованого внаслідок обстрілу РФ 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тривають. Відомо, про 20 загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ ДСНС у Донецкій області.







"Тіло ще одного загиблого вилучили рятувальники з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр. Станом на 08:40 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів 18 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 6 осіб, проведено розчищення та розбір близько 138 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією під завалами можуть перебувати ще 22 особи, з них 1 дитина (хлопчик 9 років).

У ДСНС додали: "Станом на 12:20 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів 20 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 8 осіб, роботи тривають. Від Головного управління залучено 55 чоловік та 7 одиниць техніки, два автокрана та два навантажувача від місцевих органів влади".

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Від Головного управління залучено 55 чоловік та 7 одиниць техніки, два автокрана та два навантажувача від місцевих органів влади.