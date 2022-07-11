Окупанти завдали 5 ракетних ударів по населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини. Ворог безуспішно намагається прорватися в Сіверськ та Слов’янськ, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Окупанти використовують авіацію, але стоять на місці і втрачають чергові склади з боєприпасами.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Він упевнений, що протягом багатьох десятиріч армія ворога ніде не зазнавала таких вагомих втрат, як на Луганщині.

"В них є все і в достатній кількості. Але наші бійці завдають росіянам чисельних втрат, багато ворогів повертаються додому і "вмирають від природних причин". "Друга армія світу" декілька разів бігла з Білогорівки, не знала що робити під Золотарівкою. В бій вже кинуті завзяті "ждуни" із Рубіжного та Сєверодонецька. Вони знищують села області, де можливо мешкають їхні родичі", - повідомив очільник регіону.

За його словами, за ніч із 10 на 11 липня, росіяни завдали п’ять ракетних ударів та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганщини і Донеччини.















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"Вони застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ та Слов’янськ, але вже більше тижня ці спроби безуспішні, намагаються просуватися зі сторони Попасної", - додає Гайдай.

Повідомлення про втрату окупантами чергових складів із боєприпасами, каже він, надходять щодня. Останнє - із Луганська.

"Постачання боєкомплектів на позиції в них порушено, однак ці втрати ще не досягли критичної межі - запасів в росіян забагато", – зазначив він.