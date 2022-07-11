У РФ вивісили дошку ганьби з дезертирами, що втекли з бойових позицій в Україні. ФОТО

Сотні російських вояк із 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади відмовилися брати участь у війні проти України. За це керівництво оприлюднило імена відмовників на "дошці ганьби".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram-канал українського блогера, військового Анатолія Штефана ("Штірліц").

"Ці погані росіяни виявилися розумнішими за інших", – написав блогер та назвав методи керівництва армії РФ "совковими"

Окрім 30 фотографій "дезертирів" на дошці є цілий список з майже 300 іменами російських "відмовників".

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205-та окрема мотострілецька козача бригада (205 ОМСБр, в/ч 74814) — мотострілецьке з'єднання Сухопутних військ РФ, що входить до складу 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Пункт постійної дислокації — місто Будьонновськ Ставропольського краю.