За добу на Донеччині зазнали руйнацій будинки, горіли поля з пшеницею. У Бахмуті рашисти влучили у спорткомплекс та стадіон, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Росіяни завдали 13 ударів по 10 населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирного населення. Поліцейські задокументували кожен воєнний злочин РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції України.

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"Окупанти обстріляли міста Бахмут і Торецьк, села Горіхове, Ласточкине, Стара Миколаївка, Ближня Диліївка, Кліщіївка, Парасковіївка, Зайцеве, Катеринівка. Ворог вдарив крилатими ракетами типу 9М728, артилерією, танками, реактивними системами залпового вогню "Смерч", "Ураган", - йдеться у повідомленні.

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Росіяни застосували запалювальні снаряди по мирних людях у Бахмуті. Щонайменше 7 будинків згоріло. Кількість постраждалих та руйнувань встановлює поліція. Загалом руйнувань зазнали 69 цивільних об’єктів: 54 житлових будинки, з них один багатоквартирний, спорткомплекс із стадіоном, 13 гаражів тощо. Крім того, в різних районах області окупанти внаслідок обстрілів підпалили поля з пшеницею.







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