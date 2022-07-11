За добу на Донеччині зазнали руйнацій будинки, горіли поля з пшеницею. У Бахмуті рашисти влучили у спорткомплекс та стадіон, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції України.
"Окупанти обстріляли міста Бахмут і Торецьк, села Горіхове, Ласточкине, Стара Миколаївка, Ближня Диліївка, Кліщіївка, Парасковіївка, Зайцеве, Катеринівка. Ворог вдарив крилатими ракетами типу 9М728, артилерією, танками, реактивними системами залпового вогню "Смерч", "Ураган", - йдеться у повідомленні.
Росіяни застосували запалювальні снаряди по мирних людях у Бахмуті. Щонайменше 7 будинків згоріло. Кількість постраждалих та руйнувань встановлює поліція. Загалом руйнувань зазнали 69 цивільних об’єктів: 54 житлових будинки, з них один багатоквартирний, спорткомплекс із стадіоном, 13 гаражів тощо. Крім того, в різних районах області окупанти внаслідок обстрілів підпалили поля з пшеницею.