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Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах. ФОТОрепортаж

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Війська РФ вдарили із РСЗВ виключно по цивільній інфраструктурі Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова із РСЗВ. Під вогнем росіян знову опинилися виключно цивільні споруди - торговельний центр та будинки мирних харків'ян. Декілька снарядів влучили просто у двори приватних осель. Також зруйновані гаражі, автомобілі, спалахнуло кілька пожеж", - йдеться у повідомленні.

Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах 01
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах 02
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах 03
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах 04
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах 05
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах 06
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах 07
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах 08
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах 09
Наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова: Окупанти били виключно по цивільних спорудах 10

За останньою інформацією, госпіталізована 31 людина з пораненнями різного ступеню тяжкості, серед них 2 дитини - 4 і 16 років. Стан обох дітей середньої тяжкості. Постраждалі переважно мають осколкові ураження. Загинуло 3 людей.

"Країна-терорист обов'язково відповість за усі свої злочини проти мирного населення!", - резюмує Синєгубов.

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