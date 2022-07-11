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"Втеча окупантів з української землі невідворотна, як і покарання для них", - Зеленський. ФОТОрепортаж

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Президент Володимир Зеленський закликав українців до єдності.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Втеча окупантів з української землі невідворотна, як і покарання для них. Але треба триматися, треба битися разом на всіх фронтах зараз - і на політичному, і на інформаційному, і на економічному, ніде не проявляючи слабкості. У цій війні ми можемо вистояти тільки спільно - абсолютно всі, кожен українець, кожна українка", - наголосив президент.

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Втеча окупантів з української землі невідворотна, як і покарання для них, - Зеленський 01
Втеча окупантів з української землі невідворотна, як і покарання для них, - Зеленський 02
Втеча окупантів з української землі невідворотна, як і покарання для них, - Зеленський 03
Втеча окупантів з української землі невідворотна, як і покарання для них, - Зеленський 04
Втеча окупантів з української землі невідворотна, як і покарання для них, - Зеленський 05
Втеча окупантів з української землі невідворотна, як і покарання для них, - Зеленський 06
Втеча окупантів з української землі невідворотна, як і покарання для них, - Зеленський 07
Втеча окупантів з української землі невідворотна, як і покарання для них, - Зеленський 08
Втеча окупантів з української землі невідворотна, як і покарання для них, - Зеленський 09
Втеча окупантів з української землі невідворотна, як і покарання для них, - Зеленський 10

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Kurt Wootz
    @vinnicanin
    ·
    15 год
    8 років охлос волав,що Мінські домовленості не такі.
    Як вам Оманські?
    Хтось вищав про 24 моряка.
    Як вам 2500 АЗОВців зданих на смерть?
    Через дорогу цибулю в 2019 бобіки зрадили власну державу та привели до влади єрмаків- татарових-зеленських.
    Зараз гречка по 150 норм заходить?
  • Йцу Кенг 07b0c614
    и еще кое кого тоже...., вместе с хозяином и всей гоп-компанией......
  • Александр Бычик
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