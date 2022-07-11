"Втеча окупантів з української землі невідворотна, як і покарання для них", - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський закликав українців до єдності.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Втеча окупантів з української землі невідворотна, як і покарання для них. Але треба триматися, треба битися разом на всіх фронтах зараз - і на політичному, і на інформаційному, і на економічному, ніде не проявляючи слабкості. У цій війні ми можемо вистояти тільки спільно - абсолютно всі, кожен українець, кожна українка", - наголосив президент.

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