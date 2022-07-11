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Виставка знищеної в Україні російської техніки відкрилася у центрі Праги. ФОТОрепортаж

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У центрі Праги на Летенській рівнині в районі Прага 7 з понеділка 11 липня відкрилася виставка знищеної в Україні техніки російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Фото з виставки вже опублікував у твітері кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Виставка знищеної в Україні російської техніки відкрилася у центрі Праги 01

Виставка знищеної в Україні російської техніки відкрилася у центрі Праги 02

Виставка знищеної в Україні російської техніки відкрилася у центрі Праги 03

Виставка знищеної в Україні російської техніки відкрилася у центрі Праги 04

У посольстві України в Чехії раніше повідомили, що експозиція перебуватиме в місті до 24 липня. На ній представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Організатором виставки виступило міністерство внутрішніх справ України за підтримки кількох міністерств України і Чехії.

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Хрюские танки снова в Праге! Но есть нюансы...
  • scanncode scanncode
    а б ще розмістити тушки дохлих кацапів та їх фрагменти
  • nav svargi
    divitsa - osj ce eksponat

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