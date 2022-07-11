Рашисти вранці обстріляли шиномонтаж у Харкові, травмовано 8 співробітників. Загинув водій, який проїжджав повз, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська обстріляли Київський район Харкова, внаслідок чого загинула 1 особа, а 8 дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

Так, 11 липня близько 10 ранку російські військові обстріляли Київський район м. Харкова. Під вогнем окупантів опинився шиномонтаж. За наявною інформацією, травмовано 8 співробітників. Водій, який в цей час проїздив повз, потрапив під обстріл та загинув.

Також пошкоджено та частково зруйновано низку житлових будинків поруч.

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